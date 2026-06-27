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Dünya
TRT Haber 27.06.2026 17:23

İşgalci İsrail'in Gazze'de araca düzenlendiği saldırıyı TRT Haber görüntüledi

Soykırımcı İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Deyr el-Belah'ta sivil bir aracı hedef alan ve yardıma koşan sivilleri bile vuran işgal ordusunun gerçekleştirdiği o saldırıyı, Gazze'deki tek Türk televizyonu TRT görüntüledi.

Soykırımcı İsrail, Gazze'de ilan edilen ateşkesi sadece kağıt üzerinde bırakarak sivil katliamlarına devam ediyor. Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yer alan Selahaddin Caddesi, İsrail ordusunun acımasız taktiğine sahne oldu.

Seyir halindeki sivil bir araç, saniyeler içinde iki kez üst üste hedef alındı. İlk patlamanın ardından çevredeki vatandaşlar araçtakileri kurtarmak için olay yerine koştuğu sırada, işgal ordusu yardıma gelenleri bile hedef gözeterek ikinci füzeyi ateşledi. Saldırının ardından araç alev topuna dönerken, olay yerinde 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki tek Türk televizyonu olan TRT ekibi olay yerindeydi. Saniyeler içinde yaşanan iki saldırıyı ve sonrasındaki can pazarını TRT Haber ekibi anbean görüntüledi.

Bölgeye sevk edilen sivil savunma ve itfaiye ekipleri alev alan araca müdahale ederken, yaralılar Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Ateşkes sadece kağıt üzerinde"

Saldırıya tanıklık eden Gazze sakini Muhammed Ebu Şaar, yaşanan çaresizliği ve öfkeyi şu sözlerle aktardı:

"Şu ana kadar ateşkes sadece kağıt üzerinde kaldı. Geçen Ekim ayından bu yana İsrail, aralarında çocukların, kadınların ve evleri yıkılanların da bulunduğu binden fazla Filistinliyi katletti. Ateşkesin gereklilikleri henüz uygulanmadı; ne sınırlar açıldı ne de barınma sağlandı. Verilen vaatlerin hiçbiri yerine getirilmedi."

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İşgalci İsrail'in Gazze'de araca düzenlendiği saldırıyı TRT Haber görüntüledi
İşgalci İsrail'in Gazze'de araca düzenlendiği saldırıyı TRT Haber görüntüledi
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