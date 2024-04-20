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Dünya
AA 20.04.2024 04:34

ABD Irak'ta hava saldırısı haberlerini yalanladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ta hava saldırıları düzenledikleri yönündeki haberleri yalanladı.

ABD Irak'ta hava saldırısı haberlerini yalanladı
[Fotograf: AP]

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD'nin bugün Irak'ta hava saldırıları düzenlediğini iddia eden bazı haberler bulunmaktadır. Bu haberler doğru değildir. ABD bugün Irak'ta herhangi bir hava saldırısı gerçekleştirmemiştir" ifadeleri yer aldı.

Irak'ta askeri karargaha saldırı
Irak'ta askeri karargaha saldırı

Irak'ın Babil vilayetinde Şii milis güçlerden oluşan Haşdi Şabi'ye bağlı karargaha hava saldırısı düzenlenmiş, 7 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili olarak Haşdi Şabi önce "Facebook" hesabından ABD'yi suçlamış, ancak daha sonra yapılan açıklamada patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve olayın perde arkasının araştırıldığı belirtilmişti.

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