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Dünya
TRT Haber, Reuters, AA 20.04.2024 01:21

Irak'ta askeri karargaha saldırı

Irak'ın Babil vilayetinde Şii milis güçlerden oluşan Haşdi Şabi'ye bağlı karargaha hava saldırısı düzenlendiği duyuruldu.

Irak'ta askeri karargaha saldırı

Saldırıda Babil şehrine bağlı El-Müseyyeb ilçesinde bulunan Kalso Askeri Üssü hedef alındı.

Saldırısı sonrası bölgede büyük çapta yangın çıktığı görüldü.

Babil Güvenlik Komitesinin açıklamasına göre, patlama alanındaki yangının büyüklüğü mühimmatlardan kaynaklı değil üssü çevreleyen ağaçların yanmasından kaynaklandı. 

Yetkililer, hava saldırısının kim tarafından yapıldığının henüz bilinmediğini açıkladı.

 

"ABD düşmanca hava saldırısı düzenledi"

Haşdi Şabi Babil Basın Ofisi "Facebook" hesabından yapılan açıklamada, "Babil'de askeri Kalso Üssü'ndeki Kalkan, Seraya el-Cihad ve Nuhba Müdürlüğü'ne ABD tarafından düşmanca hava saldırısı düzenlendi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi. 

"Tepkimiz hızlı ve maksimum seviyede olacaktır"

İran Dışı̇şlerı̇ Bakanı, "İsrail, yeni bir maceraya kalkışır ve İran'ın çıkarlarına karşı hareket ederse, bundan sonrakı̇ tepkimiz hızlı ve maksimum seviyede olacaktır” açıklamasını yaptı. 

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