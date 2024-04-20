Saldırıda Babil şehrine bağlı El-Müseyyeb ilçesinde bulunan Kalso Askeri Üssü hedef alındı.

Saldırısı sonrası bölgede büyük çapta yangın çıktığı görüldü.

Babil Güvenlik Komitesinin açıklamasına göre, patlama alanındaki yangının büyüklüğü mühimmatlardan kaynaklı değil üssü çevreleyen ağaçların yanmasından kaynaklandı.

Yetkililer, hava saldırısının kim tarafından yapıldığının henüz bilinmediğini açıkladı.

Irak'ta askeri karargaha saldırı



Babil’deki Kalso üssüne İHA’larla saldırı düzenlendi. Detayları @trthaber muhabiri Yılmaz Aslan aktardı. https://t.co/JcoTWimt9a pic.twitter.com/jX89SHSDhu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 19, 2024

"ABD düşmanca hava saldırısı düzenledi"

Haşdi Şabi Babil Basın Ofisi "Facebook" hesabından yapılan açıklamada, "Babil'de askeri Kalso Üssü'ndeki Kalkan, Seraya el-Cihad ve Nuhba Müdürlüğü'ne ABD tarafından düşmanca hava saldırısı düzenlendi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.

"Tepkimiz hızlı ve maksimum seviyede olacaktır"

İran Dışı̇şlerı̇ Bakanı, "İsrail, yeni bir maceraya kalkışır ve İran'ın çıkarlarına karşı hareket ederse, bundan sonrakı̇ tepkimiz hızlı ve maksimum seviyede olacaktır” açıklamasını yaptı.