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Dünya
AA 20.04.2024 00:29

Ersin Tatar: KKTC, Türkiye ve Azerbaycan tıpta güç birliği yapmalı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlık alanında ülkelerin iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, "KKTC, Türkiye ve Azerbaycan tıpta güç birliği yapmalı" dedi.

Ersin Tatar: KKTC, Türkiye ve Azerbaycan tıpta güç birliği yapmalı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde düzenlenen Türkiye, Azerbaycan ve KKTC Ortak Pediatri Eğitim Toplantısı’nın açılış oturumunda konuşan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’deki bağımsız bir Türk devleti olarak geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini kaydederek katılımcılara teşekkür etti.

Üç devletin katılımı ile Girne'de düzenlenen toplantının KKTC'nin sesinin dünyaya duyurulması ve tıp alanında iş birliğinin gelişmesi açısından önemine işaret eden Tatar, "Bir millet üç devlet. Mavi Vatan’da önemli bir kongre gerçekleştirilmesinin mutluluğu içindeyim. Çocuklarımız için hayırlara vesile olacak. Aynı zamanda bağlarımızı güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC Ortak Pediatri Eğitim Toplantısı 21 Nisan'da son bulacak

Tatar, ülkesine Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan'dan da doktorların gelmeye başlamasının KKTC'nin sağlık alanında gelişmesine katkı sağlayacağına işaret ederek, "KKTC,Türkiye ve Azerbaycan tıpta güç birliği yapmalı. Üç ülke potansiyellerini değerlendirmeli. Tıp alanında görüş alışverişi ve iş birliği yapılmasının Türk dünyasına büyük faydaları olacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

Türkiye Milli Pediatri Derneği öncülüğünde Girne kentindeki bir otelde başlayan Türkiye, Azerbaycan ve KKTC Ortak Pediatri Eğitim Toplantısı 21 Nisan tarihinde son bulacak.

Üç ülkeden çok sayıda akademisyen, doktor ve sağlık görevlisinin katıldığı toplantıda pediatri alanındaki son gelişmeler, yeni doğan, bebek, çocuk ve ergenlerin sağlıklı yaşamı ile hastalık süreçleri masaya yatırılacak.

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