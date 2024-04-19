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Dünya
AA 19.04.2024 23:44

Irak Başbakanı Sudani: Erdoğan'ın ziyareti 'gelir geçer türden bir ziyaret' olmayacak

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretin "gelir geçer türden bir ziyaret" olmayacağını belirterek, iki ülke arasında meselelere karşı çözüm iradesinin bulunduğunu söyledi.

Irak Başbakanı Sudani: Erdoğan'ın ziyareti 'gelir geçer türden bir ziyaret' olmayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Irak haber ajansı INA'ya göre, ABD'de temaslarını sürdüren Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, yaptığı açıklamalarda Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştireceği ziyarete değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ı 22 Nisan'da ziyaret edeceğini kaydeden Sudani, "Türkiye Başkanı'nın Irak ziyareti gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak. İki ülke arasında ilk defa meseleleri ertelemek yerine bunlara ilişkin çözüm iradesi mevcut." dedi.

12 yıl sonra Erdoğan'dan Irak ziyareti: İlişkilerde yeni bir sayfa mı?
12 yıl sonra Erdoğan'dan Irak ziyareti: İlişkilerde yeni bir sayfa mı?

Irak topraklarının Türkiye'ye karşı saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Sudani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile su meselesine karşı da çözümü değerlendireceklerini vurguladı.

Irak Başbakanı Sudani'nin, 13 Nisan tarihinde temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'deki temasları sürüyor.

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