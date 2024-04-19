Parçalı Bulutlu 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.04.2024 22:05

Gazze çevre felaketiyle karşı karşıya

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Gazze Şeridi'nin iki hafta önce tüm su kuyularının tamamen kapatılması nedeniyle vatandaşları tehdit eden bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Gazze çevre felaketiyle karşı karşıya
[Fotoğraf: Arşiv]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki işgalin (İsrail) acımasız saldırganlığını başlatmasından bu yana neden olduğu felaketlere, vatandaşları tehdit eden yeni bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız." ifadelerine yer verildi.

"Gazze Belediyesi'nin son dönemde elinde bulunan az miktardaki yakıtın tükenmesi nedeniyle kentteki tüm su kuyuları iki hafta önce tamamen kapatıldı." bilgisine yer verilen açıklamada, saldırının başlangıcından bu yana kentteki tek su arıtma tesisinin tamamen tahrip edilmesi nedeniyle aşırı su kıtlığı yaşandığı aktarıldı.

UNICEF: Gazze'de her 3 evden 2'si yıkıldı veya hasar gördü
UNICEF: Gazze'de her 3 evden 2'si yıkıldı veya hasar gördü

Açıklamada, sıcaklıkların başlaması ve su tüketimine olan talebin artmasıyla birlikte krizin artık zirve noktasına ulaştığı ifade edilerek, halka acilen yakıt ve su temini sağlamak, onları aşırı susuzluk durumundan ve su kıtlığının daha da kötüleştireceği sağlık ve çevre krizinden kurtarmak için ilgili tüm tarafların acil müdahalede bulunması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma İsrail'in sivil hizmet sektörlerine karşı işlediği suçlara son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Gazze'de Filistinliler, su temin etmek için her gün mücadele veriyor
Gazze'de Filistinliler, su temin etmek için her gün mücadele veriyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 12 Filistinli öldürüldü, 76 bin 833 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Trump'ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:43
Beyaz Saray'dan İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberlerine 'yorum yok'
22:41
Bayraktar TB3 SİHA test uçuşlarına devam ediyor
22:10
Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
23:25
Trump'ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi
21:23
WSJ: ABD İsrail'e 1,3 milyar dolarlık yeni askeri desteğe hazırlanıyor
20:55
Fransa'da mahkeme Müslümanların okulunun kapatılmamasına karar verdi
Muğla'da durgunsu kano yarışları başladı
Muğla'da durgunsu kano yarışları başladı
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3 SİHA test uçuşlarına devam ediyor
Bayraktar TB3 SİHA test uçuşlarına devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ