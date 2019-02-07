ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin ihtilafına son verme amacıyla Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi olarak atadığı Jason Greenblatt, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Radine’ye cevap verdi.

Ebu Radine açıklamasında, "Filistin halkı ile anlaşma yapmadan barış yapmanın mümkün olmadığını" dile getirmişti.

Greenblatt ise Twitter mesajında, “Bu konuda hemfikiriz. Anlaşma olmadan barış yok. Bunu yapmak için çok çaba harcıyoruz. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Barış istediğinizi söyleyip de aynı zamanda bir anlaşma için her fırsatı baltalamaya çalışamazsınız” ifadelerini kullandı.

Well, Mr. Nabil, we agree on something- there is no peace without an agreement. We are working hard on that. You’re doing nothing. You can’t claim to want peace and also try to sabotage the potential for an agreement. It can’t go both ways. (2/3) — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) 6 Şubat 2019

Jason Greenblatt’ın bu sözleri, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Erekat, FKÖ Yürütme Kurulu üyesi Hanan Aşravi ve Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Radine’nin, ABD yardımın askıya alınması, İsrail yerleşim projeleri, Kudüs ve Gazze Şeridi hakkındaki açıklamalarının ardından geldi.

Söz konusu paylaşımlarıyla Filistinli liderlere hitap eden Greenblatt, “ABD ve Filistin otoritesinin konuşmadığını kim söylüyor? Şu an tek fark, bu konular hakkında Twitter üzerinden konuşmamızdır. Böylece halk herkesin takınmış olduğu pozisyonu anlayabilir. Şeffaflık herkes için daha iyidir” dedi.

Greenblatt’ın bu tweet'lerine, Filistin cephesinden cevap da gecikmedi.

FKÖ Yürütme Kurulu üyesi Hanan Aşravi, Twitter'dan Greenblatta’a verdiği cevapta, “Tweet'ler, çözüm arayışında asla gerçek bir diyaloğun yerini tutamaz” ifadelerini kullandı.

Twitter diplomacy/policy is the triumph of narrow minds, anaemic intellects & minuscule attention spans, precluding thorough & responsible analytical/critical interactions that are honest, contextual & insightful. We are witnessing the global ramifications of this failure. https://t.co/wZ9KhJT194 — Hanan Ashrawi (@DrHananAshrawi) 2 Şubat 2019

Bunun üzerine Jason Greenlblatt, “Filistin otoritesi benimle konuşmak isterse kapım açık. Siz, Saib ve tüm mevkidaşlarınız, benimle kişisel olarak her zaman Beyaz Saray'da görüşebilirsiniz” dedi.

Kaynak: Şarku'l Avsat, TRT Haber