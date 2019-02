ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin ihtilafına son verme amacıyla Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi olarak atadığı Jason Greenblatt, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Radine’ye cevap verdi.

Ebu Radine açıklamasında, "Filistin halkı ile anlaşma yapmadan barış yapmanın mümkün olmadığını" dile getirmişti.

Greenblatt ise Twitter mesajında, “Bu konuda hemfikiriz. Anlaşma olmadan barış yok. Bunu yapmak için çok çaba harcıyoruz. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Barış istediğinizi söyleyip de aynı zamanda bir anlaşma için her fırsatı baltalamaya çalışamazsınız” ifadelerini kullandı.

Well, Mr. Nabil, we agree on something- there is no peace without an agreement. We are working hard on that. You’re doing nothing. You can’t claim to want peace and also try to sabotage the potential for an agreement. It can’t go both ways. (2/3)