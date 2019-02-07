Avustralya'da uzun yıllardır Türklerden aldığı destekle yayın hayatını sürdüren ancak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gazete dağıtmakta zorlanan ve reklam gelirlerinin bitme noktasına gelmesiyle krize giren Zaman Avustralya'nın, Auburn'deki merkezine kilit vuruldu.

Türkiye aleyhine yürüttüğü karalama kampanyalarını internet üzerinden sürdüren terör örgütünün yayın organı Zaman Avustralya'nın girdiği ekonomik sıkıntılar ve gelen tepkiler yüzünden basılı yayınlarını da sonlandırmak zorunda kaldığı belirtildi.

Uzun zamandır maliyetlerini karşılayamayan gazetenin basımına son verildi.

Avustralyalı Türklerden FETÖ'ye tepki

15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünün ardından Avustralya'da FETÖ terör örgütüne bağlı kurumlardan desteğini çeken Avustralyalı Türkler, Zaman Gazetesinin kapanmasını sağladı.

Tepkilerini açıkça göstererek reklam vermeyi durduran ticari kuruluşlar gazetenin iş yerlerine dağıtılmasına izin vermemişti.

Ülkede faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı okullara da öğrenci göndermeyen ve mevcut öğrencilerinin de kayıtlarını sildiren Türkler, örgütün milyonlarca dolar zarar etmesini sağlamıştı.

Avustralya'daki örgütlenmesini Australian Universal Federation (AUF) çatısı altında toplayan ancak önemli oranda maddi ve manevi kayba uğrayan FETÖ, ülke genelinde kurduğu 5 vakıf çatısı altında Victoria eyaletinde Sirius, Yeni Güney Galler'de Amity, Batı Avustralya'da Fountain, Güney Avustralya'da Pinnacle ve Queensland eyaletinde Wisdom kolejlerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA