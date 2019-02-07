AB Komisyonu Başkan Jean-Claude Juncker ve İngiltere Başbakanı Theresa May, Brüksel'de gerçekleşen ikili görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Juncker ve May'in Brexit'le ilgili atılabilecek adımları görüştüğü, toplantının "iş birliği havasında" geçtiği belirtildi.

May'in İngiliz Parlamentosunda tedbir maddesine dair yasal değişiklik talep eden oylamalar hakkında bilgi verdiği, ayrılık anlaşmasında yapılabilecek bazı değişikliklerle ilgili seçenekler sunduğu ifade edildi.

"Anlaşma müzakereye açık değil"

Diğer yandan AB Komisyonu Başkanı Juncker'in 27 AB ülkesinin ayrılık anlaşmasını tekrar müzakereye açmayacağının altını çizdiği, gelecekte inşa edilecek ilişkinin görüşülebileceği mesajını verdiği aktarıldı.

Açıklamada, görüşmelerin "çetin ancak yapıcı" geçtiği ifade edilirken, iki liderin Brexit çıkmazını çözmek için görüşmelere devam etme kararı aldığı, şubat sonunda tekrar bir araya gelecekleri açıklandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, "Brexit'i plansız isteyenler için cehennemde özel bir yer var" ifadesini kullanan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile de görüşecek.

Kaynak: AA