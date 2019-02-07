Fransa Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İtalya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun hükümet karşıtı Sarı Yelekli protestocularla görüşmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

İtalya-Fransa arasındaki "Sarı Yelekliler" krizi

İtalyan ve Fransız siyasetçilerin son haftalarda yaptıkları açıklamalar gerginliğe neden olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İtalyanlar çok büyük bir halk ve bizim dostumuz. Onlar tarihine yakışan liderler hak ediyor." demişti. Bunun üzerine İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "İlk önce Fransa, yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra Macron'la konuşuruz" şeklinde cevap vermişti.

Luigi Di Maio da Fransız Cumhurbaşkanı'nın sözlerine karşılık, "Macron, benim ve Salvini'nin üst düzeyde olmadığımızı söylüyor. Bunun kararını İtalyan halkına bıraksın" ifadelerini kullanmıştı. Di Maio, ayrıca Fransa'yı Afrika'da sömürgeci bir politika izleyerek, fakirleştirmekle suçlayıp "Sarı Yelekliler"e açık destek vermişti.

Fransa hükümeti ise, Di Maio ve Salvini'nin sözlerinden dolayı geçen haftalarda İtalya'nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Diğer yandan Macron da geçen yıl haziran ayında yaptığı bir konuşmada, 5 Yıldız Hareketi (M5S) partisi Di Maio'yu hedef alarak, "Bunları bir cüzzamlı gibi yayılırken görüyorsunuz, Avrupa'nın her yerinde biraz varlar. Tekrar ortaya çıkmalarını imkansız olarak gördüğümüz ülkelerde bile" diye eleştirmişti.

Kaynak: AFP