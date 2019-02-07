Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin ardından Rusya'nın gerekli güvenlik önlemlerini alacağını açıkladı.

Ryabkov, "Ancak ABD anlaşmayı tekrar müzakere etmek isterse kapımız buna açık. Amerikalı ortaklarımız bize yeni makul bir anlaşma sunarsa bunu değerlendirmeye hazırız. Ancak henüz bu yönde bir teklif almadık" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 1 Şubat'ta, ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekildiklerini açıkladı.

Washington'ın ardından Moskova da 6 ay içerisinde anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yi, INF’yi ihlal etmekle suçlayarak, "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA