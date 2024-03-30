Parçalı Bulutlu 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.03.2024 12:33

ABD, Hong Kong ve Suriyeli bazı yetkililere vize kısıtlaması getirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yetkililerine ve Suriye'deki 10 yetkiliye yönelik vize kısıtlaması uygulayacaklarını duyurdu.

ABD, Hong Kong ve Suriyeli bazı yetkililere vize kısıtlaması getirdi

ABD Dışişleri Bakanlığından vize kısıtlamalarına ilişkin yazılı açıklamalar yapıldı.

Açıklamada, Temel Yasa'nın 23. maddesi uyarınca kabul edilen ve bölge otoritelerinin yetkilerini genişleten yasa eleştirilerek Çin, Hong Kong'un "demokratik kuruluşlarına, hak ve özürlüklerine karşı eylemler almakla" suçlandı.

Söz konusu eylemler nedeniyle birçok Hong Kong yetkilisine vize kısıtlamasının getirildiği aktarılan açıklamada, Hong Kongluların "hak ve özgürlüklerinin geri getirilmesi ve haksız yere gözaltına alınanların serbest bırakılması" çağrısı yapıldı.

Suriyeli 10 yetkiliye vize kısıtlaması

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, Suriyeli 10 yetkiliye ve yakın aile üyelerine vize kısıtlaması getirildiği duyuruldu.

Beşşar Esed rejiminin eleştirildiği açıklamada Suriyelileri "bastırdıkları ve insan hakları ihlallerine dahil olmaları" gerekçesiyle bu yetkililere ve aile üyelerine kısıtlama getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (UNSCR) 2254 sayılı kararı uyarınca kalıcı çözüme yönelik ilerleme kaydedilmeden ABD'nin Esed rejimiyle ilişkileri "normalleştirmeyeceği" vurgulandı.

21 yıl rafa kaldırılan Ulusal Güvenlik Yasası Meclis'te kabul edilmişti

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2003'teki protestoların ardından 21 yıl boyunca rafa kaldırılan Ulusal Güvenliği Koruma Yasası, Meclis'te oy birliğiyle kabul edilmişti.

Meclis'te oy birliğiyle kabul edilen yasa, vatana ihanet, ayrılıkçılık, hükümeti devirmeye teşebbüs, halkı isyana teşvik, sabotaj, dış güçlerle işbirliği, devlet sırlarını açığa vurma ve casusluk gibi 39 suçu tanımlıyor.

Yasa, vatana ihanet, ayaklanma, Çin Silahlı Kuvvetlerini isyana teşvik, dış güçlerle işbirliği içinde kamuya ait altyapıya zarar vermek gibi suçlar için ömür boyu hapis cezası öngörüyor. Yasayla bazı suçlar yurt dışında işlense dahi Hong Kong'da yargılanabilmesinin önü açılıyor.

ETİKETLER
ABD Hong Kong Suriye
Sıradaki Haber
ABD'li Senatör Sanders, Biden yönetiminin İsrail'e silah satışını "gizli" onaylamasını eleştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:45
İstanbul'da PKK'ya operasyon: 2 tutuklama
13:37
İsrail'in 176 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 705'e yükseldi
13:24
Sıfır Atık ile 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı
13:19
İsrail’in Lübnan’a saldırısında 3 UNIFIL askeri ve bir sivil yaralandı
13:07
YSK, sandık kurulu başkanlarını kısa mesajlarla bilgilendirecek
13:04
Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı
Oy kullanılacak okullar seçime hazır
Oy kullanılacak okullar seçime hazır
FOTO FOKUS
Uluslararası Sıfır Atık Günü: Daha az atık, daha temiz çevre
Uluslararası Sıfır Atık Günü: Daha az atık, daha temiz çevre
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ