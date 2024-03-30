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Dünya
AA 30.03.2024 12:32

ABD'li Senatör Sanders, Biden yönetiminin İsrail'e silah satışını "gizli" onaylamasını eleştirdi

ABD'de bağımsız Senatör Bernie Sanders, Başkan Joe Biden yönetiminin kamuoyuna duyurmadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e silah satışına onay vermesine tepki gösterdi.

ABD'li Senatör Sanders, Biden yönetiminin İsrail'e silah satışını "gizli" onaylamasını eleştirdi
[Fotograf: Reuters]

Sanders, X sosyal medya hesabından, Washington Post gazetesinin İsrail'e silah satışına onay verilmesine ilişkin haberini paylaştı.

"ABD, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya sivilleri bombalamayı bırakması için yalvarırken, aynı zamanda şehirleri yerle bir edecek binlerce bomba gönderemez." değerlendirmesinde bulunan Sanders, suç ortaklığına son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Senatör Sanders, bu durumun çok "tiksindirici" olduğunu belirterek, "İsrail'e daha fazla bomba yok." ifadesini kullandı.

Washington Post: ABD'den İsrail'e yeni savaş uçağı ve bomba sevkiyatına onay

Gazete, ismi açıklanmayan Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin yakın zaman önce İsrail'e yeni silah sevkiyatını onayladığını belirtmişti.

Haberde, Biden yönetiminin bu sevkiyatları daha önceki Kongre bildirimlerine göre yaptığı için bu sefer Kongreye bildirmeden ve kamuoyuna duyurmadan gerçekleştirdiğine işaret etmişti.

Buna göre, ABD yönetimi, kamuoyuna açıklamadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e 25 F-35 ve uçak motorunun satışına ve 1800 MK84 güdümsüz bomba ile 500 MK82 güdümsüz bombanın gönderilmesine de onay verdi.

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