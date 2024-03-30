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Dünya
AA 30.03.2024 09:33

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki baskın sırasında bir çocuğu öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 1 çocuğu öldürdüğü, biri ağır 2 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki baskın sırasında bir çocuğu öldürdü
[Fotograf: AA]

İsrail güçleri, Cenin'in güneyindeki Kabatiye ilçesine baskın düzenledi. Evleri basan, bazılarına keskin nişancı yerleştiren İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çatışma yaşandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın Cenin'deki Er-Razi Hastanesi Müdürü Fevvaz Hammad'dan aktardığı bilgiye göre, Kabatiye'deki baskın sırasında Mutesim Nebil Abu Abid (13) isimli Filistinli hayatını kaybederken, biri ağır 2 kişi yaralandı.

İsrail güçleri ayrıca, 3 eve baskın düzenleyip eşyalarına zarar verirken, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, İsrail güçlerinin, Cenin dışında, El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummer kasabası, Kalkilya ve Eriha'ya da baskınlar düzenlediği, Eriha ve Kalkilya'da Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çatışma yaşandığı aktarıldı.

Böylelikle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 455'e yükselmiş oldu.

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