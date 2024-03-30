Hindistan donanması, korsanların esir aldığı mürettebatı kurtardı

Donanmanın, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kurtarma operasyonu ve kurtarılan balıkçı gemisine ilişkin detaylara yer verildi.

Açıklamada, İran bandıralı "FV Al-Kambar" adlı geminin 9 silahlı korsan tarafından ele geçirilmesinin üzerine donanmanın kurtarma operasyonu kapsamında 2 gemiyi görevlendirdiği kaydedildi.

Yaklaşık 12 saat süren operasyonun ardından gemideki korsanların teslim olduğu belirtilen açıklamada, Pakistan vatandaşı 23 kişiden oluşan mürettebatın kurtarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, balıkçı gemisinin, güvenli bölgeye götürülmek üzere donanmaya bağlı uzman ekiplerce yapılan kapsamlı temizlik ve kontrolden geçmekte olduğu bilgisi verildi.