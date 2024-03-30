Duman 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.03.2024 10:16

Hindistan donanması, korsanların esir aldığı mürettebatı kurtardı

Hindistan Donanması, Umman Denizi'nde korsanlar tarafından ele geçirilen İran bandıralı balıkçı gemisini ve 23 Pakistan vatandaşı mürettebatı kurtardığını duyurdu.

Hindistan donanması, korsanların esir aldığı mürettebatı kurtardı
[Fotograf: AFP]

Donanmanın, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kurtarma operasyonu ve kurtarılan balıkçı gemisine ilişkin detaylara yer verildi.

Açıklamada, İran bandıralı "FV Al-Kambar" adlı geminin 9 silahlı korsan tarafından ele geçirilmesinin üzerine donanmanın kurtarma operasyonu kapsamında 2 gemiyi görevlendirdiği kaydedildi.

Yaklaşık 12 saat süren operasyonun ardından gemideki korsanların teslim olduğu belirtilen açıklamada, Pakistan vatandaşı 23 kişiden oluşan mürettebatın kurtarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, balıkçı gemisinin, güvenli bölgeye götürülmek üzere donanmaya bağlı uzman ekiplerce yapılan kapsamlı temizlik ve kontrolden geçmekte olduğu bilgisi verildi.

ETİKETLER
Hindistan
Sıradaki Haber
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki baskın sırasında bir çocuğu öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
Brent petrolün fiyatı ilk çeyrekte yüzde 12,91 arttı
11:43
Rekabet Kurulu'ndan ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira ceza
11:43
Küresel piyasalar ABD verilerine odaklandı
11:41
Türkiye, çöl tozunun etkisinde kalacak
11:35
Emine Erdoğan, Dünya Sıfır Atık Günü'nü kutladı
11:37
T10X, kullanıcılarını yüzlerinden tanıyacak
ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
FOTO FOKUS
Uluslararası Sıfır Atık Günü: Daha az atık, daha temiz çevre
Uluslararası Sıfır Atık Günü: Daha az atık, daha temiz çevre
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ