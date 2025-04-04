ABD hisseleri 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti: 2,4 trilyon dolar kayıp

ABD Başkanı Donald Trump’ın dramatik ticaret tarifeleri, küresel bir resesyon korkusu yaratarak yatırımcıları güvenli liman varlıklarına, özellikle tahviller ve yen'e yönlendirdi.

S&P 500 şirketleri, toplamda 2,4 trilyon dolar piyasa değeri kaybetti; bu, 16 Mart 2020’de koronavirüs pandemisinin küresel piyasalarda etkisini gösterdiği günden bu yana en büyük tek günlük kayıp oldu.

Nasdaq Bileşik Endeksi, 2020 Mart’ından sonraki en büyük günlük düşüşünü yaşayarak yüzde 5.97 değer kaybetti. S&P 500 ve Dow Jones Endüstri Ortalaması ise Haziran 2020’den bu yana en büyük yüzde kayıplarını gördü.

Yatırımcılar, Trump'ın ithal ürünler için uyguladığı yüzde 10'luk yeni tarifeye ve birçok ülkeye karşı uyguladığı ağır karşı tarifelere tepki gösterdi.

Bu tarifeler, ticaret anlaşmazlıklarının küresel bir ekonomik yavaşlamaya yol açabileceği ve enflasyonu artırabileceği endişelerini doğurdu.

Apple (AAPL.O) hisseleri, Çin'e yönelik tarifelerden dolayı yüzde 9.2 düştü. Amazon (AMZN.O) yüzde 9, Microsoft (MSFT.O) yüzde 2.4, Nvidia (NVDA.O) ise yüzde 7.8 değer kaybetti.

S&P 500 teknoloji endeksi yüzde 6.9 düştü. Enerji sektörü yüzde 7.5 geriledi ve petrol fiyatları yüzde6’dan fazla düştü.

VIX, Wall Street’in korku endeksi, yüzde 30.02'ye yükseldi ve 5 Ağustos 2024’ten bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Dow Jones Endeksi 1.679,39 puan, yani yüzde3.98 düşerek 40.545,93 seviyesine inerken; S&P 500 274,45 puan, yani yüzde4.84 değer kaybederek 5.396,52 seviyesine geriledi ve Nasdaq 1.050,44 puan, yani yüzde 5.97 düşerek 16.550,61 seviyesini gördü.

ABD doları da sert bir şekilde zayıfladı. Euro, dolar karşısında altı aylık zirveye tırmandı veyüzde 1.74 artarak 1.1037 dolara yükseldi. Dolar, Japon yeni karşısında yüzde 1.95 düşerek 146.445 yene geriledi ve İsviçre frangı karşısında yüzde 2.35 değer kaybederek 0.8608 frank oldu.

Karşılıklı Tarife Uygulaması

Avrupa'da, 27 ülkeyi kapsayan AB bloğu, yüzde 20'lik karşılıklı bir vergi ile karşı karşıya kaldı. Avrupa genelindeki STOXX 600 endeksi yüzde 2.57 düştü.

Trump’ın tarifeleri, özellikle Asya’yı sert bir şekilde etkiledi. Çin yüzde 34, Japonya yüzde 24, Güney Kore yüzde 25 ve Vietnam yüzde 46 oranında tarifelere maruz kaldı.