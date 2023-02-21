TSA yöneticisi David Pekoske, Associated Press'e (AP) "Kontrol noktalarımızda gördüklerimiz gerçekten toplumda gördüklerimizi yansıtıyor ve toplumda bugünlerde ateşli silah taşıyan daha fazla insan var" dedi.

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi çalışanları, 2022'de her gün yaklaşık 18 silah ele geçirdi

Geçen yıl ABD havaalanlarında bulunan ateşli silahların çoğu, silah yasalarının daha yumuşak olduğu eyaletlerde bulundu.

Hem Texas hem de Florida'daki üç havaalanı, geçen yıl en çok ateşli silah ele geçirilen 10 havaalanından altısını oluşturuyordu.

Chicago Üniversitesi tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, Amerikan hanelerinin yüzde 46'sının en az bir silaha sahip olduğunu ortaya koydu.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ateşli silah sayısının şu anda yaklaşık 466 milyon olduğu tahmin ediliyor.