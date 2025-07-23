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Dünya
AA 23.07.2025 19:05

ABD, Harvard Üniversitesi'nin Değişim Ziyaretçi Programına uygunluğunu soruşturacak

ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki hükümet, öğrenci, profesör ve araştırma görevlisi gibi başvuru sahiplerine vize sağlayan kültürel ve eğitim programlarını tanıtmak amacıyla tasarlanan Değişim Ziyaretçi Programı’na (SEVP) Harvard Üniversitesi’nin katılımının uygun olup olmadığına dair soruşturma başlatacağını duyurdu.

ABD, Harvard Üniversitesi'nin Değişim Ziyaretçi Programına uygunluğunu soruşturacak

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası öğrenci ve öğretim görevlileri için devlet tarafından yürütülen vize programına uyum sağlama kapsamında Harvard Üniversitesi'ne yönelik yeni bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, SEVP programına katılan tüm eğitim kurumlarının, düzenlemelere "tam olarak uymaları", raporlamada şeffaf olmaları ve "programın temelini oluşturan kültürel değişim ve karşılıklı anlayış ilkelerini desteklemeye kararlı olduklarını göstermeleri" gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Değişim ziyaretçilerine sponsor olma ayrıcalığını korumak için sponsorlar, programlarını ABD'nin dış politika hedeflerini baltalamayacak veya ulusal güvenlik çıkarlarını tehlikeye atmayacak şekilde yürütmek de dahil olmak üzere tüm düzenlemelere uymak zorundadır." ifadelerine yer verildi.

Amerikan halkının, ülkedeki üniversite yönetimlerinden ulusal güvenliği korumalarını, yasalara uymalarını ve tüm öğrenciler için güvenli ortamlar sağlamalarını bekleme hakkına sahip olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu soruşturma ile Dışişleri Bakanlığının bu tür programlarının "ülkenin çıkarlarına aykırı olmamasını sağlayacağı" belirtildi.

Soruşturma, öğrenci, profesör, araştırma görevlisi gibi başvuru sahiplerine vize sağlayan kültürel ve eğitim programlarını tanıtmak için tasarlanan SEVP programına Harvard Üniversitesinin katılımını hedef alıyor.

Trump yönetimindeki hükümet, kampüslerinde Filistin'e destek gösterilerine karşı yeterince harekete geçmediği ve antisemitik davranışlara müsaade ettiği gerekçesiyle Harvard Üniversitesinin milyarlarca dolarlık fonunu kesmişti.

Hükümet, ayrıca üniversitenin uluslararası öğrenci yüzdesini düşürmesi ve öğrenci seçiminde daha hassas olması gerektiği yönünde açıklamalar yapmıştı.

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