Dünya
AA 31.03.2026 23:32

ABD Genelkurmay Başkanı Cane, İran üzerinde B-52'lerin uçtuğunu bildirdi

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda ilk kez B-52 Stratofortress bombardıman uçaklarının, Körfez ülkesinin semalarında uçmaya başladığı bildirildi.

ABD Genelkurmay Başkanı Cane, İran üzerinde B-52'lerin uçtuğunu bildirdi
[Fotograf: Reuters]

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile birlikte yaptığı basın açıklamasında, İran'a yönelik saldırılarla ilgili detaylara yer verdi.

Cane, yaptığı açıklamada, ABD kuvvetlerinin artık İran toprakları üzerinde uzun menzilli ağır bombardıman uçaklarını konuşlandırabilecek kadar hava sahası kontrolüne sahip olduğunu belirtti.

"Hava üstünlüğündeki artış göz önüne alındığında, ilk karasal B-52 görevlerini başarıyla gerçekleştirmeye başladık." diyen Cane, İran'a karşı hava saldırılarının daha etkin olarak devam edeceğine işaret etti.

Cane, ABD'nin, Tahran yönetiminin sınırlarının ötesine güç yansıtma yeteneğini "sistematik olarak" ortadan kaldırdıklarını ifade ederek, hava, kara, deniz, uzay ve siber alanda İran'a yönelik ortak operasyonların yoğunlaştığını, dinamik hedefleme ve genişletilmiş B-52 görevlerinin şu anda devam ettiğini söyledi.

B-52 görevleri tipik olarak sürekli bombardıman ve geniş çaplı taarruz kapasitesi için kullanılıyor.

