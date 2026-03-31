Dünya
AA 31.03.2026 22:40

İran: İlaç üretim merkezlerine yönelik saldırılar "insanlığa karşı suç"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD-İsrail'in İran'da özellikle kanser tedavileri için üretilen ilaçlarda önemli rol oynayan bir ilaç şirketine yönelik saldırısını “insanlığa karşı suç” olarak nitelendirdi.

Bekayi, ABD ve İsrail’in, İran’da bir ilaç üretim şirketine yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

İran’da ilaç üretim merkezlerine yönelik saldırıların, İranlıları önemli ilaçlardan mahrum bırakan yaptırımlarla aynı doğrultuda olduğunu söyleyen Bekayi, “İlaç üretim merkezlerine yönelik saldırılar insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.” ifadesini kullandı.

Bekayi ayrıca, savaşın yalnızca petrol ve gıda fiyatları üzerindeki olumsuz etkisine vurgu yapanların, bu suça ortak olmaması gerektiğini söyledi.

