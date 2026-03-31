İran: İlaç üretim merkezlerine yönelik saldırılar "insanlığa karşı suç"

Bekayi, ABD ve İsrail’in, İran’da bir ilaç üretim şirketine yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

İran’da ilaç üretim merkezlerine yönelik saldırıların, İranlıları önemli ilaçlardan mahrum bırakan yaptırımlarla aynı doğrultuda olduğunu söyleyen Bekayi, “İlaç üretim merkezlerine yönelik saldırılar insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.” ifadesini kullandı.

Bekayi ayrıca, savaşın yalnızca petrol ve gıda fiyatları üzerindeki olumsuz etkisine vurgu yapanların, bu suça ortak olmaması gerektiğini söyledi.