Dünya
AA 31.03.2026 22:38

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İran’a yönelik olası kara harekatına ilişkin, "Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız. Umarız düşman bu hesap hatasını yapmaz." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız

Arakçi, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tıpkı geçmiş dönemlerde olduğu gibi ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan doğrudan mesaj aldığını söyleyen Arakçi, bu durumun müzakere anlamına gelmediğini savunarak, "Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız. Umarız düşman bu hesap hatasını yapmaz." ifadesini kullandı.

Arakçi, müzakereler konusunda henüz bir karar almadıklarını ancak savaşın sona erdirilmesi için İran’ın ortaya koyduğu şartların açık olduğunu ifade ederek, "ABD'nin 15 teklifine herhangi bir yanıt göndermedik. İran'ın şartları, saldırıların tekrarlanmamasına yönelik güvenceler verilmesi ve zararların telafi edilmesini içeriyor." diye konuştu.

Ülkesinin ateşkesi kabul etmeyeceğini hatırlatan Arakçi, "Sadece İran’da değil tüm bölgede savaşın bitmesini istiyoruz." dedi.

Arakçi, komşu ülkelerle güven inşa etmenin zor olacağını ancak bunun başarılacağına inandığını belirtti.

