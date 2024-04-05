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Dünya
AA 05.04.2024 11:25

ABD, Gazze'de inşa ettiği iskelenin bir ayda operasyon kapasitesine ulaşmasını umuyor

Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, basına yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla inşa ettikleri Müşterek Kıyı Lojistik Mekanizması'nın (JLOTS) yoluna devam ettiğini belirtti.

ABD, Gazze'de inşa ettiği iskelenin bir ayda operasyon kapasitesine ulaşmasını umuyor

"Konuştuğumuz gibi yaklaşık 60 günde, mayıs başında tam operasyon kapasitesine ulaşmayı umuyoruz" diyen Ryder, ellerinden geldiğince hızlı hareket etmeye çalıştıklarını aktardı.

Ryder, programa göre ilerlediklerini ve bölgedeki müttefikleriyle yakın çalışmayı sürdürdüklerini vurgulayarak, İsrail'in iskeleye ulaşarak yardımların teslim alınarak dağıtılması konusunda kıyıda güvenliği sağlamayı taahhüt ettiğini kaydetti.

Gazze'deki durumun ve İsrail'in bu hafta başında insani yardım çalışanlarını hedef alarak öldürmesinin işleri kolaylaştırmadığına işaret eden Ryder, "Ancak bu, bizi çözüm bulmak için STK'ler ve gruplarla birlikte çalışmayı sürdürmekten alıkoymadı." dedi.

Pentagon Sözcüsü Ryder, diğer yandan tüm operasyonlarında ABD kuvvetlerinin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurguladı.

Biden, orduyu yardımların girişi için geçici liman inşa etmek üzere görevlendirmişti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 37 Filistinli öldürüldü, 75 bin 668 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta ordusunu, Gazze'ye yardımların girişi için sahile geçici liman inşa etmek üzere görevlendirdiğini duyurmuştu.

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