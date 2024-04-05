İsrail yardım gönüllülerini sistematik olarak öldürüyor

Mohammed, İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesinde uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının öldüğü saldırılarını değerlendirdi.

İsrail'in benzer saldırıları daha önce de gerçekleştirdiğini belirten Mohammed, "İsrail'in yardım görevlilerine ve gazetecilere saldırması ilk değil. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana çok sayıda yardım çalışanı öldürüldü." dedi.

Mohammed, İsrail'in "katlettiği" yardım gönüllülerinden bazılarının Avrupalı olduğunu anımsatarak, Batılı devletlerin çıkarları için bu saldırıya sert tepki vermediğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana sivilleri hedef aldığını ve soykırım uyguladığını anlatan Mohammed, şöyle devam etti:

"İsrail'in yardım gönüllülerini hedef almasına ses çıkarmayacaklar çünkü Avrupalı devletler, Filistin halkını İsrail egemenliği fikrine, nehirden denize kadar uzanan bir Yahudi egemenliğine teslim olmaya zorlamak için İsrail'i destekleme konusunda birleşmiş durumda. Batılı devletler öldürülen vatandaşlarını değil İsrail'i destekliyor. İsrail'e yönelik en hafif eleştiriyi bile ifade etmekte çok isteksizler çünkü Filistin'de yapılan aynı Avrupalı sömürgeci yerleşimci projesinin bir parçası."

Mohammed, uluslararası kuruluşların da İsrail saldırılarına karşı harekete geçmekte isteksiz olduğuna dikkati çekerek, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupalı devletlere yaptığı baskı yaptığını ve olaya ilişkin soruşturmayı bile kendisinin yürüttüğünü dile getirdi.

"Yardım gönüllülerine, gazetecilere saldırmak savaş suçu"

İsrail'in yaptığı saldırıyı soruşturmasının sağlıklı bir yaklaşım olmadığının altını çizen Mohammed, İsrail'in ilk açıklamalarında yardım kuruluşunun hatası nedeniyle çalışanlarının öldüğünü savunduğunu hatırlattı.

Mohammed, merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'ye ait araçlara yaptığı saldırı için ceza almaktan çekinmediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Orada öldürülen kişiler Filistinli ya da dünyanın başka yerinden gelmiş Müslümanlar değildi bildiğiniz Avrupalılardı. İsrail'in Avrupalıları öldürmesiyle ilgili medyada eleştiriler var ve vatandaşlar soru soruyor ama siyasetçiler hala İsrail'in anlattığı hikayeyle insanları uyutmak istiyor. Cenevre Sözleşmesi'ne göre, yardım gönüllülerine ve gazetecilere saldırmak savaş suçu sayılıyor ama uluslararası hukuk İsrail devletini bağlamıyor gibi görünmüyor. İsrail tüm uluslararası hukukun üstündeymiş gibi davranan haydut bir devlettir ve kimse İsrail'e uluslararası hukukun gerektirdiği yaptırımları uygulayamayacak."

İsrail'in en temel hedefinin olabildiğince fazla Filistinliyi öldürmek olduğu görüşünü paylaşan Mohammed, "İsrail, Filistinlilerin temel gıdaya erişimini engelliyor, geçim kaynaklarını yok ediyor ve aç bırakıyor. Bunu tüm dünya görüyor. Bu bir toplu katliamdır." diye konuştu.