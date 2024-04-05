Florida'da çöken vinç arabayı ezdi

Yetkililer, ekiplerin yüksekliğini artırmaya çalışırken, vincin bir kısmı gevşediğini söyledi.

Olay yerinden çekilen görüntülerde, devasa metal yapının köprüden geçmekte olan bir arabanın üzerine düşerek ön kısmının ezildiği görülüyor.

Vinç bölümüyle birlikte düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Yaralılardan ikisi hastaneye kaldırılırken, üçü de olay yerinde tedavi altına alındı.

Yetkililer, vinç parçasının düşmesine neyin sebep olduğunu henüz bilmediklerini ve olay yerinde inceleme yaparken Güneydoğu 3. Cadde köprüsünü süresiz olarak kapattıklarını söyledi.