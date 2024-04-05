Açık 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 05.04.2024 11:13

Florida'da çöken vinç arabayı ezdi

ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentinde bir binadan vincin bir kısmının düşmesi sonucu bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı.

Florida'da çöken vinç arabayı ezdi

Yetkililer, ekiplerin yüksekliğini artırmaya çalışırken, vincin bir kısmı gevşediğini söyledi.

Olay yerinden çekilen görüntülerde, devasa metal yapının köprüden geçmekte olan bir arabanın üzerine düşerek ön kısmının ezildiği görülüyor.

Vinç bölümüyle birlikte düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Yaralılardan ikisi hastaneye kaldırılırken, üçü de olay yerinde tedavi altına alındı.

Yetkililer, vinç parçasının düşmesine neyin sebep olduğunu henüz bilmediklerini ve olay yerinde inceleme yaparken Güneydoğu 3. Cadde köprüsünü süresiz olarak kapattıklarını söyledi.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
İsrail yardım gönüllülerini sistematik olarak öldürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:47
İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan, Tel Aviv'in Gazze'ye insani yardımların artırılmasını kabul etmesine tepki
11:46
Ankara'da aranan 756 kişi yakalandı
11:44
Motorlu kara taşıtları 2022'de 344 milyar kilometre yol katetti
11:55
Ev sahibini öldüren kiracıdan "zam yaptı" savunması
12:17
İsrail istihbaratına "Köstebek-3" operasyonu: 8 gözaltı
11:37
İsrail'in 182 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 91'e çıktı
Kuşcenneti Milli Parkı baharda gelen kuşlarla renklendi
Kuşcenneti Milli Parkı baharda gelen kuşlarla renklendi
FOTO FOKUS
Mescid-i Aksa'da ramazan buruk geçiyor
Mescid-i Aksa'da ramazan buruk geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ