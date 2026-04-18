Hafif Sağanak Yağışlı 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.04.2026 09:38

ABD, dün itibarıyla tankerlere yüklenen Rus petrolüne yönelik yaptırım muafiyetini uzattı

ABD Hazine Bakanlığı, küresel piyasalardaki arz sıkıntısını hafifletmek amacıyla dün itibarıyla tankerlere yüklenen Rus petrolüne yönelik yaptırım muafiyetini uzatma kararı aldı.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan Cuma günü itibarıyla tankerlere yüklenmiş Rus petrolünün teslimatı, 30 gün boyunca yaptırımlardan muaf tutulacak.

Yeni düzenleme kapsamında 11 Nisan'da süresi dolan Rus petrolüne ilişkin ilk yaptırım muafiyeti, 16 Mayıs'a kadar uzatılmış oldu.

Denizdeki Rus petrolüne bir aylık yaptırım muafiyeti getirilmişti

ABD yönetimi, martta, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin vermişti.

Böylelikle yaptırımlar kapsamında yasak olan Rusya menşeli petrol veya petrol ürünlerinin satışı, teslimi ya da gemiden boşaltılması için gerekli işlemler, bu ürünlerin 12 Mart'a kadar bir gemiye yüklenmesi şartıyla 11 Nisan'a kadar serbest bırakılmıştı.

ETİKETLER
ABD Rusya Petrol
Sıradaki Haber
CNN: ABD ile İran arasında yeni görüşmeler, pazartesi İslamabad'da yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:29
Kalibaf: Hürmüz Boğazı'yla ilgili düzenlemeler sosyal medyada değil sahada netleşir
10:20
Türk dünyasının "Aile Meclisi" Antalya'da toplanıyor
10:16
Teknoloji devlerinin veri merkezi harcamaları 400 milyar doları aştı
10:15
CENTCOM: ABD'nin İran limanlarına ablukası nedeniyle 21 gemi geri döndü
10:16
Antalya'da Balkan Barış Platformu mesaisi
10:05
Trump'tan Küba mesajı: Çok yakında 70 yıldır beklenen gün gelecek
Lübnan ordusu, Mercayun-Hasbaya yolunu ulaşıma açtı
Lübnan ordusu, Mercayun-Hasbaya yolunu ulaşıma açtı
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran'dan 'Barışın Anahtarı Türkiye' paylaşımı
Burhanettin Duran'dan 'Barışın Anahtarı Türkiye' paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ