Dünya
AA 18.04.2026 09:14

CNN: ABD ile İran arasında yeni görüşmeler, pazartesi İslamabad'da yapılacak

Amerikan yayın kuruluşu CNN, İranlı ve ABD'li heyetler arasında yeni görüşmelerin 20 Nisan Pazartesi günü Pakistan'da yapılacağını öne sürdü.

CNN'in İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İranlı ve ABD'li yetkililer, yeni görüşmeler için pazartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da olacak.

Yetkili, toplantının tam zamanlamasıyla ilgili ise detaylı bilgi paylaşmadı.

Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

Trump: Anlaşma olmaması durumunda İran'ı yeniden bombalayacağız
