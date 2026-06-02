Türkiye
DHA 02.06.2026 10:55

Tamir ettikleri iş makinesinin altında kaldılar: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tamir atölyesinde meydana gelen kazada iş makinesinin altında kalan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir tamir atölyesinde çalışma yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle Mehmet Emin Akman ile Halit Akyel iş makinesinin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Emin Akman, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akman'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

