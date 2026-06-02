Tamir ettikleri iş makinesinin altında kaldılar: 1 ölü, 1 yaralı

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir tamir atölyesinde çalışma yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle Mehmet Emin Akman ile Halit Akyel iş makinesinin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Emin Akman, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akman'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.