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Dünya
AA 11.06.2025 16:32

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Harvard'a karşı soruşturma başlatılmasını talep ettiği iddiası

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Harvard Üniversitesinin, Çin'de düzenlenen ve ABD yönetimi tarafından kara listeye alınan Çinli yetkililerin de katıldığı düşünülen bir konferansın organize edilmesinde rol alarak federal yaptırımları ihlal edip etmediğinin araştırılmasını talep ettiği öne sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Harvard'a karşı soruşturma başlatılmasını talep ettiği iddiası

New York Times gazetesinin konuya aşina yetkili ve belgelere dayandırdığı haberine göre, Rubio, Harvard'ın Çin'deki konferansın düzenlenmesinde rol almasının federal yaptırımların çiğnenmesine neden olup olmadığının soruşturulması için Hazine Bakanlığına baskı kuruyor.

Rubio'nun, mayısta Hazine Bakanlığına, konunun detaylıca incelenmesi amacıyla resmi soruşturma başlatılmasını tavsiye ettiği bir mektup gönderdiği iddia edildi.

Açılacak soruşturma kapsamında, özellikle konferansa katıldığı düşünülen ve ABD yönetimi tarafından kara listeye alınıp yaptırım uygulanan Çinli yetkililerin inceleme altına alınacağı belirtilen haberde, söz konusu yetkililerin, Çin devletine bağlı Sincan İmalat ve İmar Kolordusunda görevli olduğu ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Öte yandan, Amerikan basınına konuşan uzmanlar, Dışişleri Bakanı'nın, Hazine Bakanlığının yaptırım sürecine bu ölçüde müdahil olmaya çalışmasının oldukça sıra dışı olduğunu vurguluyor.

ABD, 2020 yılında, Uygur Türklerinin zorla çalıştırılmasını gerekçe göstererek Sincan İmalat ve İmar Kolordusundan pamuk ürünlerinin ithalatını yasaklamıştı.

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