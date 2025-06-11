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Dünya
AA 11.06.2025 16:19

Katil İsrail ordusu son 24 saatte 123 kişiyi öldürdü

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 123 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusu son 24 saatte 123 kişiyi öldürdü

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