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AA
HABER GİRİŞ
11.06.2025 16:19
, 11.06.2025 16:21
SON GÜNCELLEME
11.06.2025 16:21
Katil İsrail ordusu son 24 saatte 123 kişiyi öldürdü
Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 123 kişi hayatını kaybetti
Ayrıntılar geliyor...
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İsrail'in Gazze Soykırımı
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