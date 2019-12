ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğini işgal etmişti.

Büyükelçilik binasında yaşanan gerginlikte 20 kişi yaralanmış, ABD Başkanı Donald Trump saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu.

Gelişmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeler hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yayımlanan açıklamada, “Bakan, ABD’nin, Irak’ın bağımsızlığını desteklemek için orada bulunan vatandaşlarını koruyacağını ve savunacağını ifade etti. Salih ve Abdulmehdi, Pompeo’yu, sorumluluklarını yerine getirecekleri ve ABD personeli ile tesislerinin güvenliğini sağlayacakları konusunda temin etti.” ifadelerine yer verildi.

Pompeo ayrıca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran destekli gruplar Bağdat'taki Büyükelçiliğimizi tehdit ediyor" ifadesini kullandı.

We responded defensively to the Iranian proxy attack that killed an American citizen and wounded American and Iraqi soldiers. Now, Iranian backed groups are threatening our Embassy in Baghdad.