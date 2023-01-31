ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turunun ikinci durağı olan İsrail'deydi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı. Sözü, Filistin ile İsrail arasında tırmanan gerilime getirdi.

Blinken, ABD'nin iki devletli çözüm vizyonuna bağlılığını sürdürdüğünü belirterek, "Eşit özgürlük, fırsat eşitliği, güvenlik, adalet ve onur için iki devletli çözüm stratejisine bağlı kalınması gerekir" dedi.

Taraflara sükunetin sağlanması ve gerilimin düşürülmesi için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

"ABD, İsrail'e baskı yapmalı"

Filistin yönetimi ise Washington'dan, İsrail'e baskı yapmasını bekliyor.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, "Blinken'ın, gerilimi durdurması için İsrail'e yönelik baskı yapma düşünceyle gelmesini umuyoruz" açıklaması yaptı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında baskın, cinayet, yıkım ve yerleşim alanlarını genişletme gibi uygulamaların durması gerektiğinin altını çizdi.

Blinken, Herzog ile bir araya geldi

Blinken, İsrail temasları kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Blinken’ın İsrail’deki temaslarının ardından bugün Filistin’e geçmesi ve Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyor.