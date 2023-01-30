Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna’nın Odessa kentine gelen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile düzenlediği ortak basın toplantısında, tahıl anlaşmasını değerlendirdi.

"Tahıl girişimini Mıkolayiv bölgesi limanlarına kadar genişletme ve gemilerin hareketini kısıtlayan tüm engelleri kaldırma zamanı geldi." diyen Zelenksiy, bu konuda Danimarka'nın kendilerini destekleyeceğinden umutlu olduğunu söyledi.

"Büyük bir karşı saldırı yapacağız"

Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında devam savaşla ilgili gelişmelere de değinerek, özelikle Donbas bölgesinde ağır çatışmaların sürdüğünü anımsattı.

Rus ordusunun saldırılarını durdurmak için mücadele verdiklerini ifade eden Zelenskiy, "Ordumuza güveniyorum. Rus saldırılarını yavaş yavaş durduracağız ve yeneceğiz. Büyük bir karşı saldırı yapacağız" dedi.

Zelenskiy, Rus güçlerine karşı etkili mücadele etmek için Ukrayna ordusunun tanklara ihtiyacı olduğunu belirterek, müttefikleri Ukrayna'ya tank gönderme sürecini hızlandırmaya davet etti.

Ülkesine tank tedarik etme konusundaki kararların hızlı bir şekilde verilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Çözümlere ihtiyacımız var. Savaş alanında başarılı olmak için mümkün olduğu kadar çok ülkeyi tank koalisyonuna dahil etmek istiyoruz. Ancak bu gerçekten oldukça zor bir konu çünkü bazen durum bir karara değil, birkaç karara bağlıdır" diye konuştu.

Zelenskiy ile tank meselesini ele aldık

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Zelenskiy ile Mıkolayiv ve Odessa bölgelerinde incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Frederiksen, Rus saldırıları sonucu özelikle Mıkolayiv bölgesindeki altyapıların ağır hasar gördüğünü ifade ederek, bölgenin imar çalışmalarında Ukrayna'ya destek vereceklerini bildirdi.

Kısa bir süre önce Ukrayna'ya topçu sistemleri verdiklerini kaydeden Frederiksen, "Elbette, bugün konuştuğumuz konu tanklardır. Kısa bir süre önce Ukrayna'ya topçu sistemlerini gönderdik. Ancak tanklara da ihtiyaç var. Tanklar da dahil olmak üzere Ukrayna için şimdi ve gelecekte önemli olan çeşitli konuları konuştuk." ifadelerini kullandı.

Tahıl girişiminin Mıkolayiv limanlarına kadar genişletilmesi

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Kasım 2022'de ortaklara tahıl anlaşmasını Mıkolayiv limanına kadar genişletmeyi önerdiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, tahıl anlaşmasının yakın bir gelecekte diğer limanları da kapsamasının pek olası olmadığını söylemişti.