Dünya
ABD Büyükelçiliği sosyal medyadaki iddiaları yalanladı
22 Ağustos 2019 Perşembe 17:08 - Son Güncelleme 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:11
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Türkiye’deki ABD vatandaşlarına yönelik acil durum mesajı yayınlandığına dair sosyal medyada yer alan söylentiler gerçek dışıdır" açıklamasında bulundu.
Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye’deki ABD vatandaşlarına yönelik acil durum mesajı yayınlandığına dair sosyal medyada yer alan söylentiler gerçek dışıdır" ifadesi yer aldı.
Açıklamada, ABD vatandaşlarına yönelik tüm mesaj ve uyarıların kamuoyuyla paylaşıldığı, mart ayından bu yana hiçbir uyarı yayınlanmadığı belirtildi.
Kaynak: AA
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