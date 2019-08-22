Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye’deki ABD vatandaşlarına yönelik acil durum mesajı yayınlandığına dair sosyal medyada yer alan söylentiler gerçek dışıdır" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına yönelik tüm mesaj ve uyarıların kamuoyuyla paylaşıldığı, mart ayından bu yana hiçbir uyarı yayınlanmadığı belirtildi.

Kaynak: AA