ABD, Belçika'nın Gazze'de ateşkes anlaşması için Filistinlilere baskı yapmasını istedi

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre De Croo, başkent Washington temasları kapsamında Biden ile yaptığı görüşmenin ardından ülke basınına açıklamalarda bulundu.

De Croo, Beyaz Saray'da yaklaşık 1 saat süren görüşmede Ukrayna'nın yanı sıra Gazze'deki durumun da görüşüldüğünü belirtti.

Belçikalı lider, "Başkan (Biden), Belçika'dan açıkça Filistinlilere müzakere masasına gelmeleri için baskı yapmasını istedi. Başkan Biden, bizimle aynı şeyi istediğini teyit etti: Gazze'de akan kanı sona erdirmek." dedi.

De Croo, X hesabından yaptığı paylaşımda da "Orta Doğu'daki şiddet döngüsünü sona erdirmek bizim görevimizdir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.