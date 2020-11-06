Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için toplam 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.

Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil.

Seçimin kaderini belirlemesi öngörülen kilit eyaletlerdeki başa baş yarışın sürmesi, galibin ilan edilmesini olanaksız kılıyor.

Demokratlar, Michigan ve Wisconsin'i geri almış görünüyor

Geçici sonuçlar, Demokrat Parti adayı Biden'ın, Trump'ın 2016'daki seçim zaferinde kilit rol oynayan Michigan ve Wisconsin eyaletlerini kazandığını gösteriyor.

Oyların tamamının sayıldığı Wisconsin eyaletinde, Biden 1 milyon 630 bin 541 oyu hanesine yazdırırken, Trump 1 milyon 610 bin 7 oyda kaldı. Demokratlar, 10 seçici delegeye sahip eyalette zaferini ilan etti.

Oyların yüzde 99'unun sayıldığı Michigan eyaletinde ise Biden 2 milyon 795 bin 714, Trump ise 2 milyon 648 bin 818 oy kazanmış görünüyor. Aradaki 146 bin 896 oyluk fark, eyaletin 16 seçici delegesini büyük olasılıkla Demokratların hanesine yazdıracak.

Pensilvanya'daki fark, Cumhuriyetçilerin aleyhine kapanıyor

Cumhuriyetçilerin önde götürdüğü 20 seçici delegeye sahip Pensilvanya eyaletinde, 500 bine kadar çıkan oy farkı, 18 bin 229'a kadar indi.

Oyların yüzde 94'ünün sayıldığı eyalette, Trump 3 milyon 286 bin 171, Biden ise 3 milyon 267 bin 942 oy kazandı.

Oy farkının sayım ilerledikçe azaldığı eyalette seçim sonucunun Demokratlar lehine değişmesi olasılık dışı değil.

Kuzey Carolina, Georgia ve Alaska'da Cumhuriyetçiler kıl payı önde

Cumhuriyetçiler, oyların yüzde 94'ünün sayıldığı Kuzey Carolina ve yüzde 98'inin sayıldığı Georgia eyaletlerinde yarışı küçük oy farklarıyla önde götürüyor.

15 seçici delegeye sahip Kuzey Carolina'da Trump 2 milyon 732 bin 120, Biden 2 milyon 655 bin 383 oy kazanırken, 16 seçici delegeye sahip Georgia'da Trump 2 milyon 448 bin 81 ve Biden'ın 2 milyon 446 bin 814 oy kazandı.

Adaylar arasındaki oy farkı, Kuzey Carolina'da 76 bin 737, Georgia'da ise yalnızca 1267.

Halen oyların yüzde 46'sının sayıldığı, 3 seçici delegeye sahip Alaska eyaletinde ise Cumhuriyetçiler açık farkla önde. Trump'ın 108 bin 231 oyuna karşı, Biden 56 bin 849 oy kazanabilmiş durumda, aradaki fark 51 bin 328.

Arizona ve Nevada'da Demokratlar önde

Seçim sonucunun halen netleşmediği Orta Batı eyaletleri Nevada ve Arizona'da ise Demokratlar, ipi göğüslemeye daha yakın görünüyor.

Oyların yüzde 90'ının sayıldığı, 11 seçici delegeye sahip Arizona'da Biden 1 milyon 532 bin 62, Trump ise 1 milyon 485 bin 10 oy kazanmış durumda. Aradaki oy farkı 47 bin 52.

Arizona'da dün sandıkların yüzde 84'ü açılmışken oy farkı 79 bin 273'tü. Eyaletteki oy farkının Demokratlar aleyhine kapanması dikkati çekiyor.

Oyların yüzde 89'unun sayıldığı, 6 seçici delegeye sahip Nevada'da ise Biden 604 bin 251, Trump ise 592 bin 813 oy kazanmış durumda. Aradaki oy farkı 11 bin 438.

Mevcut durum Biden'ın zaferine işaret ediyor

Sonuçların henüz netleşmediği 6 eyalette seçimleri önde götüren adaylar kazanırsa Biden, Arizona ve Nevada'dan toplam 17 seçici delegeyi hanesine yazdırarak seçimi kazanmak için gerekli asgari delege sayısı olan 270'e ulaşacak.

Trump, yarışı önde götürdüğü Pensilvanya, Kuzey Karolina, Georgia ve Alaska'da kazanırsa toplam 54 seçici delegeyle 268'e ulaşacak ve yarışı ikinci tamamlayacak.

Ancak yarışın başa baş olduğu eyaletlerde seçimin farklı sonuçlanması delege aritmetiğini her iki parti lehine değiştirebilir.

Trump ekibi, sonuçları mahkemeye taşıyacak

Öte yandan Başkan Trump'ın kampanya ekibi, kritik bazı eyaletlerde oy verme ve oy sayım işlemlerini mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Bu durum sonuçların kesinleşmesinin uzamasına yol açabilir.

Trump'ın kampanya yöneticisi Bill Stepien, önce gece yaptığı açıklamada, Biden'ın zaferinin ilan edildiği Wisconsin eyaletindeki oyların yeniden sayılması, Demokratların önde götürdüğü Michigan, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki farkın hızla kapandığı Pensilvanya eyaletlerinde ise oy sayımının durdurulması için yasal girişimde bulunacaklarını açıklamıştı.

Öte yandan Cumhuriyetçiler, oy sayımının devam ettiği Georgia eyaletinde, Savannah kentinin merkezi olduğu Chatham County'de seçim günü oy verme işleminin tamamlandığı saat 19.00'dan sonra kullanılan bazı oyların sayıma dahil edildiği gerekçesiyle dava açmıştı.

Kongre yarışı da kafa kafaya

Başkanlık seçimiyle yapılan Kongre seçimlerinde Demokratlar, Senatoda çoğunluğu ele geçirme hedefini gerçekleştirmeye uzak kalırken; Temsilciler Meclisinde ise çoğunluğu yitirme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

100 sandalyeli Senatonun 35 üyesini belirleyecek seçimin geçici sonuçlarına göre, Senatoda Cumhuriyetçiler 48, Demokratlar ise 46 sandalyeye sahip durumda.

Senatoda halen Demokrat Partiye eğilimli 2 bağımsız senatör bulunduğundan, Senato çoğunluğunu kimin sağlayabileceği belirsizliğini koruyor.

Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerinde birer ve Georgia eyaletinde iki sandalye için yapılan seçimlerin sonucu henüz netleşmedi. Kuzey Carolina ve Alaska'da Cumhuriyetçi adaylar, yarışı az farkla önde götürürken; Georgia eyaletinde bir Cumhuriyetçi, bir de Demokrat aday ipi göğüsleyecek gibi görünüyor.

Senato seçimlerinin böyle sonuçlanması halinde Cumhuriyetçiler Senato'da 51 sandalyeye ulaşarak 6 yıldır sahip oldukları çoğunluğu korumuş olacak.

Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisi seçimlerinde ise şu ana dek Demokratlar 208, Cumhuriyetçiler ise 193 sandalye elde etti. Cumhuriyetçiler Demokrat milletvekillerinin temsil ettiği 7 seçim çevresini lehlerine çevirirken, Demokratlar Cumhuriyetçilere ait yalnızca 2 seçim çevresini kazanabildi. 435 sandalyeli mecliste 34 üyenin hangi partilerden olacağı henüz belli değil. Meclisteki çoğunluğun Cumhuriyetçiler lehine değişebileceği öngörülüyor.