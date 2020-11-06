Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde çiftçilik yapan Franz Dörtelmann'ın dedesi, 50 yıl önce tarlaya ekin ektiği sırada dev bir kaya keşfetti. Namı dilden dile yayılan dev kayalıkla ilgili jeologlar inceleme yapmak için bölgeye geldi.

Kayanın ağırlığı 140 ton

Jeologlar, 5,80 metre uzunluğunda, 2,90 metre yüksekliğinde ve 4,50 metre genişliğinde olan dev kayadan örnek alarak, laboratuvara gönderdi.

Çıkan sonuç jeogologları şaşkına çevirdi. Kayanın,1 milyar yaşında olduğu ve yaklaşık 140 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.

4 hafta içinde 10 bin ziyaretçi geldi

Kayanın, 14 gün içinde yetkililer tarafından kaldırılarak Hüven köyüne anıt olarak konulacağı belirtildi. Belediye Başkanı Yardımcısı Alfons Kohne “Son dört hafta içinde, taşı görmeye yaklaşık 10 bin ziyaretçi geldi. Onu köye kurmak istiyoruz” dedi. Gelecek yıl dev granit kayaya isim verileceği belirtildi.