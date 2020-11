Oy sayım süreci devam ederken Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Trump, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığını yasal oylar ile kolayca kazanıyorum. Gözlemcilerin herhangi bir şekilde ve biçimde işlerini yapmalarına izin verilmediğinden, bu süre içinde kabul edilen oyların yasa dışı olarak belirlenmesi gerekiyor. Yüksek Mahkeme karara varmalı" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, ABD'deki sosyal medya yasası 230'uncu kısma atıfta bulunarak "Twitter, hükümetin hediyesi 'Kısım 230' sayesinde kontrolden çıktı" dedi.

Twitter is out of control, made possible through the government gift of Section 230!