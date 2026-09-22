ABD Başkanı Trump: Seçimlerden hemen sonra İran'la bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum

Trump, New York'ta gerçekleştirilen BM 81. Genel Kurulu'na katılarak, konuşma yaptı.

Konuşmasının başında uzun bir şekilde Amerikan iç politikasına ve ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulunan Trump, yaklaşan Kongre ara seçimleri öncesinde kendi seçmenlerine mesajlar verdi.

ABD Başkanı olarak bugüne kadar 8 savaşı sona erdirdiğini savunan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran'la savaş, Gazze'deki insani kriz ve diğer bölgelerdeki çatışmaların çözümü konusunda büyük çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Trump'a göre İran'la anlaşma 3 Kasım seçimlerinden sonra olacak

İran konusunda önemli ölçüde önceki mesajlarını yineleyen Trump, "(3 Kasım'daki) Seçimlerden hemen sonra (İran'la) bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın, kendisinin seçimlerden nasıl bir sonuçla çıkacağını beklediğini öne süren Trump, seçimlere kendisinin girmediğini, sadece Cumhuriyetçi Parti'nin yarışacağını ifade etti.

ABD Başkanı, ya İran'la anlaşma yapma ya da İran'ı "yok etme" konusunda bir karar verme aşamasında olduğunu vurguladı.

İran'la yaşadıkları krizin "öyle ya da böyle" çözülmesi gerektiğinin altını çizen Trump, bu işin "hızlı" bir şekilde halledilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Göreve geldiğinde İran ile anlaşma yapabilmek için müzakerelere başladığını ifade eden Trump, Tahran'ın anlaşmaya yanaşmadığını savunarak, "Geçen yıl göreve geldiğimde, derhal İran ile müzakerelere başladım ve nükleer programlarını sonlandırmaları ve teröre verdikleri desteği kesmeleri karşılığında onlara tam ekonomik işbirliği teklif ettim, ancak onlar bunu reddettiler ve büyük bir hataydı." dedi.

İran konusunda Avrupa ülkelerine de mesaj veren ABD Başkanı, "Umarım Avrupalılar bunun farkına varırlar. İran’ın amacı, bu konvansiyonel balistik füze kalkanı arkasına sığınarak nükleer bomba geliştirmektir." yorumunu yaptı.

ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran'ın kullanılabilir bir ordusunun ve donanmasının kalmadığını savunan Trump, Hürmüz Boğazı'nda da net bir kontrol sağladıklarını iddia etti.

Hürmüz'den günlük 20-30 arası petrol tankerinin geçişini sağladıklarını ifade eden Trump, krizin başlamasından bugüne kadar yaklaşık 1 milyar varil petrolün piyasalara ulaştırıldığını anlattı.

"Rusya-Ukrayna konusunu halledeceğiz"

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi konusunda da çok çalıştıklarını ve savaşın durmasını istediklerini belirterek, "Rusya ve Ukrayna’nın liderleriyle çok yakın işbirliği içindeyiz ve bu konuyu halledeceğiz." dedi.

İki ülke arasındaki savaşta halen her hafta binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Trump, bu krizin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurguladı.

"Küba'da yönetim çökecek"

ABD'nin Latin Amerika konusunda da ciddi bir hareketlilik içinde olduğunu anlatan Trump, Küba'da yönetimin çok başarısız olduğunu savundu.

Trump, "Komünist rejimin büyük bir baskı altında olduğu Küba’daki durumun da kökten değişmesini hedefliyoruz. Küba, başarısız olmuş bir devlet. Küba, çöküyor ve çökecek." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı'nın bu ifadeleri sırasında salonda bulunan Küba heyetinin ayağa kalkarak Trump'ı protesto amacıyla dışarı çıktığı anlar kameralara yansıdı.

ABD, Grönland'da 2 askeri üs inşa edecek

Trump, Danimarka ve Grönland ile yaptıkları anlaşma kapsamında Grönland'da askeri varlıklarının olacağını ve bunun ABD'nin güvenliği açısından önemli olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, "Grönland'da uygun yerlerde geniş çaplı bir askeri varlık oluşturma sürecine derhal başlayacağız. Orada 2 adet çok büyük askeri üs inşa edeceğiz." bilgisini verdi.

Trump, "Bu anlaşma, Amerika’nın Arktik ve Kuzey Atlantik’teki varlığını genişleterek, Amerika’nın yanı sıra Avrupa’yı da koruyor ve her ikisini de büyük ölçüde güvence altına alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze anlaşmasına atıf yaptı

Diğer yandan Trump, göreve geldikten sonra ilgili ülke liderleriyle görüşerek Gazze'de krizin sona ermesi için çalıştığını ve bunu "başardıklarını" ifade etti.

"Geçen yıl BM Genel Kurul toplantıları yapılırken, her şeyi değiştiren ilk adımı attık. Birkaç hafta sonra, Gazze'deki savaşı sona erdirerek sayısız binlerce kişinin hayatını kurtardık." değerlendirmesini yapan ABD Başkanı, Gazze Barış Kurulu anlaşmasına imza atan Türkiye dahil diğer bölge ülkelerine sürece katkıları için ayrı ayrı teşekkür etti.

Trump ayrıca, Gazze'nin yeniden inşası ve güvenliğin sağlanması sürecinde de bu ülkelerin önemli katkılar sağlayacağını anlattı.

Venezuela ile petrol anlaşmasına vurgu yaptı

Venezuela ile yaptıkları son petrol anlaşmasının çok önemli bir adım olduğunu ve bunun özellikle ABD'deki enerji arzını çok olumlu etkilediğini anlatan Trump, bu ülkeyle işbirliklerinin derinleşeceğini vurguladı.

Trump, "ABD ile Venezuela’yı bir araya getirdiğimizde, dünyadaki petrolün yüzde 60'ından fazlasına sahip oluyoruz. Dolayısıyla bu belki de gelmiş geçmiş en büyük anlaşmadır. Bu bir savaştı, ama belki de şimdiye kadar yapılmış en büyük anlaşmaydı. Zaferin ganimeti galibindir, bu sözü hepiniz duymuşsunuzdur." şeklinde konuştu.

Latin Amerika'daki kartellerin çoğunu "yabancı terör örgütü" ilan ettiğini ve bu örgütlerle mücadeleye devam edeceğini dile getiren Trump, söz konusu karteller için "Batı Yakası'nın DEAŞ'ı" ifadesini kullandı.

Meksika'nın bu kartellerin merkezi olduğunu savunan Trump, Meksika yönetimiyle bu konuda işbirliği yaparak çalıştıklarını, ancak kartellerin komşu bir ülkede etkin olmasının kendileri için kabul edilemez olduğunu söyledi.

BM'de reform ihtiyacına vurgu

ABD Başkanı, konuşmasının son bölümünde, BM'de reform yapılması gerektiği yönündeki ifadelerini yineledi.

Trump, "Birleşmiş Milletler’in muazzam bir potansiyeli var, ancak hiç kimse tarafından seçilmemiş küreselci bürokratların aşırı sol gündemini dayatmayı bırakmalıdır." yorumunu yaptı.

Küresel bir hükümet olmadığını anlatan ABD Başkanı, dolayısıyla küresel vergilerin de olmaması gerektiğini ifade etti.

BM çatısı altında çocuklarda cinsiyet değişimini savunan bazı yapılar olduğunu ve buna karşı olduklarını vurgulayan Trump, bu konudaki duruşlarının net olduğunu belirtti.

Yapay zekadan süper zekaya geçiş değerlendirmesi

Trump, teknolojik gelişmelere de atıf yaptığı konuşmasında, yapay zeka döneminin yavaş yavaş "süper zeka" dönemine evrildiğini ve bu sürece herkesin hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

ABD'nin kendi yönetim kademelerinde bundan sonra "süper zeka" tanımlamasını kullanacağını anlatan Trump, bu konuda Çin ile yarıştıklarını belirtti.