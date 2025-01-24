ABD Başkanı Trump: Biden, Rusya-Ukrayna savaşına izin vererek korkunç bir iş yaptı

Amerikan Fox News kanalına verdiği röportajda Rusya-Ukrayna savaşını değerlendiren Trump, savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.

Her iki tarafın da yüzbinlerce askerini kaybettiğini ifade eden Trump, "Bu, hiç başlamaması gereken bir savaştı. Biden, bu savaşın başlamasına izin vererek korkunç bir iş yaptı. Hiç başlamamalıydı." değerlendirmesini yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya saldırması konusunda suçlayan Trump, "Putin bunu hiç yapmamalıydı. Artık bu savaşın bitmesi gerekiyor. Ruslar 850 bin, Ukraynalılar 700 bin asker kaybetti." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın müzakere masasına oturmaması halinde bu ülkeye ciddi yaptırımlar ve gümrük vergileri getireceği uyarısını tekrarlayan Trump, "Bunu yapmak istemiyorum, Rus halkı büyük bir halk, Rusları seviyorum. Ancak bu savaş sona ermeli. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy de anlaşmak istiyor." diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşın bu kadar uzamasında Biden yönetiminin çok etkisi olduğu görüşünü yineleyen Trump, Ukrayna'ya bu kadar silah vermeselerdi, bu savaşın daha önce bitirilebileceğini vurguladı.