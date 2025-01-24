Puslu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.01.2025 09:23

ABD Başkanı Trump: Biden, Rusya-Ukrayna savaşına izin vererek korkunç bir iş yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının başlaması konusunda eski Başkan Joe Biden'ı suçlayarak "Biden, bu savaşın başlamasına izin vererek korkunç bir iş yaptı. Bu savaş hiç başlamamalıydı" dedi.

ABD Başkanı Trump: Biden, Rusya-Ukrayna savaşına izin vererek korkunç bir iş yaptı

Amerikan Fox News kanalına verdiği röportajda Rusya-Ukrayna savaşını değerlendiren Trump, savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.

Her iki tarafın da yüzbinlerce askerini kaybettiğini ifade eden Trump, "Bu, hiç başlamaması gereken bir savaştı. Biden, bu savaşın başlamasına izin vererek korkunç bir iş yaptı. Hiç başlamamalıydı." değerlendirmesini yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya saldırması konusunda suçlayan Trump, "Putin bunu hiç yapmamalıydı. Artık bu savaşın bitmesi gerekiyor. Ruslar 850 bin, Ukraynalılar 700 bin asker kaybetti." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın müzakere masasına oturmaması halinde bu ülkeye ciddi yaptırımlar ve gümrük vergileri getireceği uyarısını tekrarlayan Trump, "Bunu yapmak istemiyorum, Rus halkı büyük bir halk, Rusları seviyorum. Ancak bu savaş sona ermeli. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy de anlaşmak istiyor." diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşın bu kadar uzamasında Biden yönetiminin çok etkisi olduğu görüşünü yineleyen Trump, Ukrayna'ya bu kadar silah vermeselerdi, bu savaşın daha önce bitirilebileceğini vurguladı.

ETİKETLER
Donald Trump ABD Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile iletişime geçeceğini söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:35
Bu yıl 53,2 milyar metreküp doğal gaz tüketeceği öngörüldü
10:35
Brent petrolün varili 77,64 dolardan işlem görüyor
10:21
YEKA-RES yarışmaları 28 Ocak'ta yapılacak
10:20
BM: İsrail ordusunun Batı Şeria'da bu ay düzenlediği saldırılarda 34 Filistinli öldü
10:16
Borsa güne yükselişle başladı
09:55
Bazı eşyalarda yürürlük süresi dolan ve dolacak olan dampinge karşı önlemler ilan edildi
İsrail'in infilak etmeyen patlayıcı ve füzeleri Gazze'de tehlike saçıyor
İsrail'in infilak etmeyen patlayıcı ve füzeleri Gazze'de tehlike saçıyor
FOTO FOKUS
THY uçağıyla yıllar sonra ülkelerine dönen Suriyeliler büyük mutluluk yaşadı
THY uçağıyla yıllar sonra ülkelerine dönen Suriyeliler büyük mutluluk yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ