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Dünya
AA 24.01.2025 09:20

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile iletişime geçeceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iletişime geçeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile iletişime geçeceğini söyledi
[Fotograf: Reuters]

Fox News'e verdiği mülakatta, Kuzey Kore lideri Kim ile temasa geçip geçmeyeceğine dair soruya Trump, "Onunla tekrar iletişime geçeceğim." yanıtını verdi.

Trump, "(Kim) O zeki bir adam. Kim Jong-un akıllı bir adam. Beni seviyor ve ben de onunla iyi anlaşıyorum." diye konuştu.

Trump, Haziran 2019'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yarımadayı Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye bölen "silahsızlandırılmış bölgede" bir araya gelip tokalaşmış ve Kuzey Kore topraklarına ayak basan ilk ABD Başkanı olmuştu.

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