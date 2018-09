ABD Başkanı Donald Trump'tan Ortadoğu ülkelerine tehdit

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Petrol fiyatlarının yükselmesi konusunda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) suçladı.

Sosyal medya hesabından "Fiyatları düşürün" diye açıklama yapan Trump, OPEC'i de tehdit etti.

"Biz olmadan uzun süre emniyette olamazlar"

Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi, "Ortadoğu ülkelerini biz koruyoruz. Biz olmadan uzun süre emniyette olamazlar. Ama yine de daha yüksek petrol fiyatlarında ısrar ediyorlar. Bunu unutmayız. OPEC tekeli fiyatları hemen şimdi düşürmeli!"

We protect the countries of the Middle East, they would not be safe for very long without us, and yet they continue to push for higher and higher oil prices! We will remember. The OPEC monopoly must get prices down now!