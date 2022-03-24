ABD Başkanı Joe Biden NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin ardından açıklama yaptı.

500 kişi hakkında yaptırım kararı alındığını söyleyen Biden, Rusya savunma üyeleri ve Duma'nın yaptırım listesine eklendiğinin altını çizdi.

"NATO hiçbir zaman şu an ki kadar birlik ve bareberlik içinde olmadı." diyen Biden, NATO'nun 100 bin askerin dışında 4 yeni muhabere gücü konuşlandırdığına işaret etti.

-Kimyasal silah kullanırsa NATO gerekli cevabı verecektir.

- Çin Devlet Başkanı'na Rusya'yı desteklemesinin maliyetini anlattım. ile samimi görüşme gerçekleştirdik. Ona Rusya’ya yardım etmesinin sonuçları olacağını açıkça söyledim. Onu tehdit etmedim ama Amerikan firmalarının Rusya’dan ayrıldığını hatırlattım. Umut ediyorum bu işe dahil angaje olmaz. Çin’in ekonomik geleceğinin Rusya’dan daha çok Batıya bağlı olduğunu anladığını düşünüyorum.

-Ursula von der Leyen, Çin ile görüşecek.

-Yaptırımlar sadece Rusya'yı değil pek çok ülkeyi de etkiliyor. Avrupa ülkelerini, bizim ülkelerimizi etkiliyor.

-Rusya G20’den çıkarılmalı, bu G20’ye bağlı.

-Ukrayna G20 toplantılarına gözlemci olarak katılabilmeli.

-2024'te ABD'de başkanlık seçimleri olacak. Seçimlere daha zaman var ve odağım şu anda seçimler değil.

Ayrıntılar geliyor...