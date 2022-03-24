Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü duyurdu.

Erdoğan ile görüşmesinde NATO’nun daha fazla caydırıcılığına olan ihtiyacı ve Ukrayna'ya desteği ele aldıklarını belirten Kallas, "Ukrayna uzun vadeli yardımımıza ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda Türkiye’nin çabalarını takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Kallas ayrıca Türkiye’ye (NATO misyonu çerçevesinde) Polonya’da bulundurduğu güçlerinin varlığıyla bölgenin güvenliğine sağladığı katkı nedeniyle teşekkür ettiğini vurguladı.