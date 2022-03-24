ABD Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamaya göre, pazartesi ve salı gecesi ülkenin güney eyaletleri Texas, Oklahoma, Louisiana, Mississippi ve Alabama'da 63 hortum felaketin gerçekleşti.

Pazartesi gecesi Teksas'ın Jacksboro ve Sherwood Shores yerleşkelerini vuran EF-2 kategorisindeki kasırga ve hortumların hızının saatte 240 kilometreyi bulduğu bildirilirken, Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde salı gecesi meydana gelen hortumun da EF-3 kategorisinde saatte 210 kilometre hıza ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

[Fotoğraf: AFP]

Pazartesi gecesi Texas ve Oklahoma'da oluşan şiddetli kasırga ve hortumlar doğu istikametine kayarak ertesi gece de New Orleans şehrinin güney bölgeleri Arabi ve St. Bernard Parish'te büyük hasara yol açmıştı.

5 eyaleti etkisi altına alan şiddetli kasırga ve hortumlar sonucunda Texas’ın Grayson bölgesinde 73 yaşında bir kadın, New Orleans’ta da 25 yaşında bir erkek hayatını kaybederken onlarca kişi yaralanmış, birçok ev ve iş yeri kullanılamayacak hale gelmişti.