ABD Başkanı Joe Biden, Brüksel'de katıldığı NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

500 kişi hakkında yaptırım kararı alındığını söyleyen Biden, Rusya savunma üyeleri ve Duma'nın yaptırım listesine eklendiğinin altını çizdi.

Biden, "Yaptırımlar sadece Rusya'yı değil bizim ülkemiz ve Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere pek çok ülkeyi etkiliyor." ifadelerini kullandı.

"Rusya G20'den çıkarılmalı"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğine inandığını ve Ukrayna'nın G20 toplantılarına katılabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Biden: Ukrayna G-20 toplantılarına gözlemci olarak katılabilmeli. https://t.co/Ktwn4refgg pic.twitter.com/kxzYHUU9xk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 24, 2022

"NATO hiçbir zaman şu an ki kadar birlik ve bareberlik içinde olmadı." diyen Biden, NATO'nun 100 bin askerin dışında 4 yeni muhabere gücü konuşlandırdığına işaret etti.

"Rusya kimyasal silah kullanırsa karşılık veririz"

ABD Başkanı Biden, Rusya’nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını söyledi.

ABD Başkanı Biden: Kimyasal silah kullanırsa NATO gerekli cevabı verecektir.https://t.co/Ktwn4refgg pic.twitter.com/2boT2FpeQw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 24, 2022

Çin Devlet Başkanı ile görüşmesi

ABD Başkanı Biden Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Çin Devlet Başkanı'na Rusya'yı desteklemesinin maliyetini anlattım. ile samimi görüşme gerçekleştirdik. Ona Rusya’ya yardım etmesinin sonuçları olacağını açıkça söyledim. Onu tehdit etmedim ama Amerikan firmalarının Rusya’dan ayrıldığını hatırlattım. Umut ediyorum bu işe dahil angaje olmaz. Çin’in ekonomik geleceğinin Rusya’dan daha çok Batıya bağlı olduğunu anladığını düşünüyorum."

Biden ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Çin ile görüşeceğini açıkladı.