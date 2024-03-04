Çok Bulutlu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.03.2024 01:51

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerektiğini söyledi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gazze’de yaşanan büyük acılardan dolayı acil ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerektiğini söyledi

Harris, Alabama eyaletinin Selma şehrinde yaptığı konuşmada ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail’in güvenliğine olan bağlılıklarının devam ettiğini belirten Harris, İsrail’e olan tehdidinden dolayı Hamas’ın ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.

Harris, Hamas’ın Gazze’yi kontrol etmemesi gerektiğini de öne sürerek, “Ve Gazze'deki acıların boyutu göz önüne alındığında derhal ateşkes sağlanmalı.” diye konuştu.

Ateşkes çağrısı üzerine konuşması alkışlarla kesilen Harris, “En azından şu an masada olan gelecek 6 hafta için.” ifadesini kullandı.

Harris, söz konusu ateşkesin, rehinelerin kurtarılmasına ve insani yardımların Gazze’ye girişine izin vereceğini belirterek, “Bu, İsrail’in güvenliği ile Filistinlilerin onurlu, özgür ve kendi kaderlerini tayin etme hakkına saygı duyulması üzerine daha uzun vadeli bir yapı inşa etmemize izin verecek.” şeklinde konuştu.

ABD medyasında, resmi kaynaklara dayandırılan haberlerde, Biden yönetimi ile İsrail'in, rehinelerin salınması da dahil 6 haftalık bir ateşkes şartları konusunda anlaşmaya vardığı, Hamas tarafından cevap beklendiği ifade edilmişti.

Hamas'tan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili ise, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması ve İsrail'in buradaki askerlerini çekmesi için ciddi bir şekilde çalıştığını belirtmişti.

Taraflar arasındaki müzakereler

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

ETİKETLER
Gazze Soykırım ABD İsrail Filistin Devleti Katliam
Sıradaki Haber
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ile güneyine saldırılarını sürdürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:54
Batı Trakya'da, “İskeçe Şehir Sempozyumu” düzenlendi
01:55
İBB Başkan adayı Kurum: 1 Nisan'da yüzler gülecek, İstanbul gülecek
00:33
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ile güneyine saldırılarını sürdürdü
00:26
İsrail Gazze'de yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığı bombaladı
00:23
"Sığınmacıların Ankara'da bir evi yaktığı" iddiası yalanlandı
00:20
Arnavutköy'de yaklaşık 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 kişi öldü
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 kişi öldü
FOTO FOKUS
Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ