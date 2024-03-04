Çok Bulutlu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.03.2024 00:31

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ile güneyine saldırılarını sürdürdü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile kuzeyine düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ile güneyine saldırılarını sürdürdü
[Fotoğraf Arşiv : AP]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ta El-Garip ailesinin evini bombaladı. Evin tamamen yıkıldığı ve çevredeki evlerde de büyük maddi hasara neden olan saldırıda, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyinde Filistin Mühendisler Sendikasının binasını da vurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, sendika binasındaki yerinden edilmiş Filistinlilere binanın bombalanacağını haber verdi.

Filistinlilerin binayı boşaltmasının ardından gerçekleşen saldırıda binada büyük hasar oluştu. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230’u çocuk, 8 bin 860’ı kadın olmak üzere 30 bin 410 Filistinli öldürüldü, 71 bin 700 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze Filistin Devleti Katliam Soykırım
Sıradaki Haber
İsrail Gazze'de yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığı bombaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:54
Batı Trakya'da, “İskeçe Şehir Sempozyumu” düzenlendi
01:52
ABD Başkan Yardımcısı Harris, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerektiğini söyledi
01:55
İBB Başkan adayı Kurum: 1 Nisan'da yüzler gülecek, İstanbul gülecek
00:26
İsrail Gazze'de yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığı bombaladı
00:23
"Sığınmacıların Ankara'da bir evi yaktığı" iddiası yalanlandı
00:20
Arnavutköy'de yaklaşık 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 kişi öldü
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 kişi öldü
FOTO FOKUS
Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ