SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
HAVA UYARILARI
TRT'DEN HABERLER
VIME
TRT ARŞİV
PROGRAMLAR
KORONAVİRÜS
9.5ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Vime
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Dünya
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
03.03.2024 22:50
, 03.03.2024 22:52
SON GÜNCELLEME
03.03.2024 22:52
UNICEF: Gazze'de bebekler yetersiz beslenme yüzünden ölüyor
UNICEF yaptığı açıklamada, "Gazze'de yetersiz beslenen bebekler dünyanın gözü önünde can veriyor" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Gazze
Filistin - İsrail Çatışması
İsrail
Sıradaki Haber
İsrail Gazze’de yardım bekleyenlere saldırdı: Çok sayıda ölü var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:34
Bakan Fidan: Prestijini her geçen yıl artırmaktadır
22:33
Türkiye'nin Afrika açılımı Antalya Diplomasi Forumu'nda boy gösterdi
22:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
22:08
Bodrum'da 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
22:07
İBB Başkan adayı Kurum Hamsi Festivali'ne katıldı
20:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan FIA Başkanı Ben Sulayem'i kabul etti
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 kişi öldü
FOTO FOKUS
Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
UNICEF: Gazze'de bebekler yetersiz beslenme yüzünden ölüyor
İsrail Gazze’de yardım bekleyenlere saldırdı: Çok sayıda ölü var
İsrail Batı Şeria'da şubat ayında 51 yapıyı yıktı
ABD'deki son seçim anketine göre Biden, Trump'tan 5 puan geride