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Dünya
AA 27.12.2024 20:31

ABD: Azerbaycan uçağının Rusya tarafından düşürülmüş olabileceğine yönelik belirtiler var

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Azerbaycan uçağının Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğine dair ilk belirtilerin olduğunu söyledi.

ABD: Azerbaycan uçağının Rusya tarafından düşürülmüş olabileceğine yönelik belirtiler var

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait, Bakü-Grozni seferini yapan "Embraer 190" tipi uçağın Kazakistan'da düşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kirby, ilgili soruşturmanın halen Azerbaycan ve Kazakistan tarafından sürdürüldüğünü ve ABD olarak ihtiyaç duyulması halinde bu ülkelere yardıma hazır olduklarını belirtti.

Uçağın Rus hava sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğine ilişkin sorular üzerine Kirby, "Bu uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü ihtimaline işaret eden ilk belirtiler var. Halen Kazakistan ve Azerbaycan'ın ortak yürüttüğü bir soruşturma var. Biz de bu soruşturmaya yardım teklifinde bulunduk." dedi.

Israrlı sorular üzerine Kirby, detaylı bir yorum yapmayacağını ancak uçağın düşmesiyle ilgili "erken belirtilere sahip olduklarını" ifade etmekle yetindi.

Kirby, "Tekrar edeyim, bunlar ilk belirtiler. Devam eden aktif bir soruşturma var ve bu noktanın ötesine geçmek istemiyorum." dedi.

Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta düşmüştü.

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

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