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Dünya
AA 01.09.2026 11:49

ABD Açık'ta Djokovic ilk turda elendi

Sezonun son Grand Slam turnuvası ABD Açık'ta 24 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic, 20 yıl aradan sonra ilk kez bir Grand Slam'e ilk turda veda etti

ABD Açık'ta Djokovic ilk turda elendi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerde 4 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve kadınlarda Venus Williams, ilk turda elendi.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde, kariyerinde 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, Arjantinli Mariano Navone ile karşılaştı.

Dünya klasmanında 49. sırada yer alan rakibine 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1'lik setlerle 3-2 yenilen 39 yaşındaki Djokovic, 20 yıl sonra ilk kez bir grand slam turnuvasına ilk turda veda etti.

Fiziksel olarak zorlandığı maçta havlu kovasına kusan Djokovic, yaptığı açıklamada, "Bu yıl hemen hemen her maçta taşıdığım bir şey mide bulantısı ve kusma. Tüm vücudum çökmeye başlıyor. Kramplar ve ağrılar. Sonunda sırtım ve omzum pes etti, maçı bitiremedim." ifadelerini kullandı.

Tek kadınlarda ise turnuvada iki şampiyonluğu bulunan 46 yaşındaki ABD'li Venus Williams, vatandaşı Sofia Kenin'e 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenildi. Dünya sıralamasında 611. basamakta yer alan ve turnuvalara özel davetiye ile katılan Williams, son 14 tekler maçının tamamını kaybetti.

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